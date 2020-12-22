ИИ научили определять психологическое состояние смертельно больных по движениям глаз

Новая методика демонстрирует отличные результаты точности — от 93,81 до 95%, передаёт Translational Psychiatry. Специалисты отслеживали три параметра: индекс надежды Херта-Хоупа (HHI), уровень тревожности (согласно опроснику STAI) и состояние психологического благополучия по шкале Уорика-Эдинбурга (WEMWBS). В итоге, искусственный интеллект смог показать себя максимально точным в тест на психологическое благополучие с результатом 95%. В определении индекса надежды и выявлении уровня тревожности он «набрал» 93,81 и 94,76% соответственно.

Отметим, что пользователи Reddit уже успели прокомментировать новую разработку. По их мнению, выборка учёных была слишком малой, чтобы говорить о каких-то серьёзных результатах. Но данная проблема решаема — достаточно лишь провести больше тестов.