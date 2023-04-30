Наука и технологии
20:55, 30 апреля 2023
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ИИ научили подбирать рецепты по фото продуктов в холодильнике

Достаточно масштабная научная работа вышла

Компания PeopleTec разработала искусственный интеллект, который предлагает рецепты исходя из фотографии содержимого холодильника.

Этот уникальный ИИ учитывает такие важные факторы, как стоимость блюда, размер порции и диетические предпочтения.

Для обучения нейронной сети специалисты использовали свыше 200 фотографий открытых холодильников. В результате искусственный интеллект создал 100-страничную книгу рецептов с уникальными рецептами, включающую 30 лучших ингредиентов с фотографий.

Создатели ИИ объяснили, что особенность их работы заключается в адаптации рецепта к разным ограничениям.

Разработчики планируют интегрировать свою технологию в приложения и веб-сервисы, предназначенные как для любителей кулинарии, так и для профессиональных поваров.

Отметим, что теперь, благодаря этому ИИ, готовить станет ещё проще и интереснее.

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