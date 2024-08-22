ИИ научили предсказывать эффективность лекарств при мутациях в ДНК

Модель RTDetective поможет подобрать наиболее подходящие препараты для лечения мутаций, вызывающих незавершённые белки. Эти мутации, называемые «nonsense mutations», могут приводить к таким заболеваниям, как кистозный фиброз и некоторые виды рака.

Ученые протестировали 8 лекарств на 5800 различных мутациях и создали алгоритм, который прогнозирует, какой препарат будет наиболее эффективен для конкретного пациента. Модель показала, что правильный выбор лекарства может существенно повысить эффективность терапии.

Теперь RTDetective может ускорить разработку новых препаратов и улучшить результаты клинических испытаний, обеспечивая более точное и персонализированное лечение для пациентов с генетическими нарушениями.