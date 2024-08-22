ИИ научили предсказывать эффективность лекарств при мутациях в ДНК

Опубликовано 22 августа 2024, 23:07
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ИИ научили предсказывать эффективность лекарств при мутациях в ДНКНовый инструмент RTDetective поможет персонализировать лечение
Ученые из Института биомедицинских исследований (IRB Barcelona) и Центра геномных исследований (CRG) разработали модель, которая предсказывает эффективность лекарств при заболеваниях, вызванных мутациями, прерывающими синтез белков. Результаты опубликованы в журнале Nature Genetics.
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Модель RTDetective поможет подобрать наиболее подходящие препараты для лечения мутаций, вызывающих незавершённые белки. Эти мутации, называемые «nonsense mutations», могут приводить к таким заболеваниям, как кистозный фиброз и некоторые виды рака.
Ученые протестировали 8 лекарств на 5800 различных мутациях и создали алгоритм, который прогнозирует, какой препарат будет наиболее эффективен для конкретного пациента. Модель показала, что правильный выбор лекарства может существенно повысить эффективность терапии.
Теперь RTDetective может ускорить разработку новых препаратов и улучшить результаты клинических испытаний, обеспечивая более точное и персонализированное лечение для пациентов с генетическими нарушениями.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак