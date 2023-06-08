ИИ научили предсказывать эмоции и реакцию людей на разные события

ИИ научили предсказывать эмоции и реакцию людей на разные событияА вот это уже пугает
Прорыв в области искусственного интеллекта: нейробиологи из MIT создали вычислительную модель, способную предсказывать эмоциональные реакции людей на будущие события.
То есть им удалось симулировать принципы работы человеческого социального интеллекта, что открывает новые горизонты для исследований.
Исследователи обучили нейронную сеть предсказывать реакции игроков в условиях игры, моделирующей классическую «дилемму заключённого». При проведении эксперимента была использована модификация «забавы».
Сразу три модуля новейшей ИИ-модели работают вместе, анализируя поведение людей. Первый модуль основывается на принципе «обратного планирования» и способен делать выводы о предпочтениях и убеждениях человека.
Второй модуль сопоставляет итог игры с ожиданиями каждого участника. И затем уже третий предсказывает эмоции, которые могут возникнуть у участников, исходя из итогов игры и их ожиданий.
При тестировании модели на основе данных, не использованных во время обучения, обнаружилось, что нейронная сеть справляется с задачей предсказания эмоций лучше всех известных моделей.
Основное преимущество новинки заключается в её способности имитировать человеческое рассуждение и строить предсказания на основе ожиданий и известных данных о людях.