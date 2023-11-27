ИИ научили распознавать товары из ТВ-шоу и предлагать ссылки на них в интернет-магазинах

ИИ научили распознавать товары из ТВ-шоу и предлагать ссылки на них в интернет-магазинахТ — Технологии
В сети появилась информация о свежем сотрудничестве Walmart с потоковой платформой Peacock. Компании совместно запустили инновационный сервис на базе искусственного интеллекта ИИ, названный «Покупайте сейчас».
Сервис использует ИИ для распознавания предметов, показанных в телевизионных программах, и сравнивает их с каталогом товаров Walmart, предлагая потребителям ссылки для немедленной покупки.
Эта технология представляет собой значительный шаг вперед в области рекламы и электронной коммерции. Пользователи, останавливая телепередачу, теперь могут видеть ссылки на товары Walmart прямо на экране своего телевизора.
Для покупки достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного телефона, чтобы перейти в приложение Walmart и совершить покупку.
Это нововведение от крупного американского ритейлера является частью его стратегии по адаптации к растущему влиянию ИИ в розничной торговле.
Ранее компания уже сотрудничала с Roku для создания телевизионных рекламных объявлений, позволяющих совершать покупки без перехода на другие сайты, и интегрировала возможность покупок непосредственно в игры.