ИИ научили самообучению на основании спутниковых снимков облаков

Проблема, которая стояла перед разработчиками, заключалась в сложности обучения ИИ чему-либо: для этого всегда нужен человек-оператор, который отбирает большое количество разнообразных данных для формирования «мышления». Но учёным удалось разработать модель ИИ, способную обучаться без участия человека.

Для формирования самообучения ИИ «скормили» миллионы спутниковых фотографий облаков, на основании которых модель автоматически изучила снимки и сопоставила облака по типам. Кроме того, ИИ научился интерпретировать информацию и изучил внутреннее строение облаков.