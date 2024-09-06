ИИ научили следить за внутричерепным давлением

Команда ученых предложила анализировать неинвазивные данные, такие как электрокардиограммы и уровни кислорода, чтобы предсказать внутричерепное давление. Используя ИИ-модель, они смогли создать инструмент, который проводит анализ в реальном времени. Он позволяет оперативно выявлять критические изменения давления, что может спасти жизни.

Технология продемонстрировала высокую эффективность в обнаружении давления, что связывается с повышенным риском внутримозговых гематом и необходимостью хирургического вмешательства.