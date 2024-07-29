ИИ научили воровать информацию с монитора по излучению HDMI-кабеля

Этот метод особенно актуален при использовании аналоговых соединений, таких как VGA, HDMI и DVI.

Исследователи продемонстрировали, что ИИ способен расшифровать излучение, исходящее от кабеля на расстоянии нескольких метров.

Для проверки они использовали программное обеспечение, выводящее текст на экран монитора, и перехватывали сигнал, передаваемый по HDMI-кабелю. Затем ИИ, обученный на подобных сигналах, расшифровывал перехваченную информацию.

Результаты показали, что 30% символов интерпретируются неверно, но оставшихся 70% достаточно для распознавания текста.

Эта технология позволяет хакерам следить за экранами компьютеров и перехватывать вводимые пользователями данные.

Перехват может осуществляться с помощью антенны за пределами здания или устройства, записывающего сигналы для дальнейшего анализа