ИИ «научили» восстанавливать архивные видео

Нейросеть YandexART теперь умеет восстанавливать старинные видеозаписи и кинохронику, и это настоящая находка для кинокомпаний, музеев и историков. С помощью этой технологии можно улучшать качество старых видео и работать с историческим материалом. Например, YandexART уже помогла восстановить материалы из «Мосфильма» и Российского государственного архива кинофотодокументов для нового сериала Кинопоиска «Игры», который расскажет о подготовке Олимпиады-80.

С помощью YandexART события, которые произошли сорок лет назад, теперь доступны в отличном качестве. Нейросеть добавила детали на размытые и нечёткие кадры: она прорисовала кирпичную кладку на стенах, узоры на платье, восстановила фары и поворотники на автомобилях. Кроме того, YandexART увеличила разрешение и улучшила резкость видео, сделав его гораздо более чётким.

Разработчики Яндекса обучили модель так, чтобы она не придумывала детали, которые не существовали в оригинале. Теперь YandexART превращает шумные и размытые кадры в качественный контент с высокой детализацией. Команды Яндекса, Yandex Research и Плюс. Студии работали над этим проектом, восстановив хронику, в том числе сцены с Олимпиады-80, московские улицы тех лет, любительские съёмки и архивные материалы. Реставрированное видео стало частью драмы «Игры», где зрители смогут увидеть, как Советский Союз готовился к Олимпиаде, и столкнуться с политическими и спортивными испытаниями того времени.