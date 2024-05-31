ИИ научился анализировать космические взрывы

Многие звезды во Вселенной завершают свою жизнь как белые карлики — компактные звезды, содержащие примерно массу солнца в размерах Земли. Некоторые из этих белых карликов в конечном итоге взрываются как сверхновые. Этот процесс является высокоэнергетическим и приводит к образованию тяжелых элементов, являющихся строительными блоками жизни, таких как кальций и железо, которые высвобождаются обратно во Вселенную.

Несмотря на их важность, астрономы до сих пор не знают точно, как или почему происходят эти сверхновые.

Чтобы лучше понять, новое исследование будет использовать тип искусственного интеллекта, известный как машинное обучение, для ускорения экспериментов по сверхновым — процессов, которые в настоящее время являются очень ресурсозатратными и времязатратными. Это поможет выяснить, как происходят эти космические взрывы, сравнивая модели взрывов с реальными наблюдениями.