Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2025, 03:45
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ИИ научился анализировать рентген легких, как врач-рентгенолог

Система показывает, как она принимает решения
Ученые из Университета Арканзаса разработали искусственный интеллект (ИИ), который анализирует рентгеновские снимки грудной клетки, ориентируясь на принципы работы рентгенологов. Новый алгоритм под названием ItpCtrl-AI не только выявляет отклонения, но и показывает, на чем основывает свои выводы, что делает его работу более прозрачной и понятной для врачей.
ИИ научился анализировать рентген легких, как врач-рентгенолог

© Ferra.ru

Обычно системы ИИ работают как «черный ящик» — они выдают результат, но не объясняют, как именно его получили. По мнению руководителя исследования Нган Ле, для того чтобы врачи доверяли технологиям, они должны понимать логику их решений. В этом случае специалисты смогут использовать искусственный интеллект как инструмент, а не слепо полагаться на его выводы.

Чтобы обучить ItpCtrl-AI, исследователи записали, как рентгенологи просматривают снимки: какие участки изучают и сколько времени уделяют каждой области. На основе этих данных был создан тепловой экран внимания — он показывает, куда должен «смотреть» ИИ при анализе изображения. Такой подход позволяет программе учитывать особенности снимков и повышает точность диагностики.

Прозрачность работы системы не только укрепляет доверие врачей и пациентов, но и важна с точки зрения юридической и этической ответственности. В критически важных областях, таких как медицина, автономные автомобили и финансовые технологии, необходимо понимать, как принимаются решения, чтобы избежать ошибок и предвзятости.

Сейчас команда исследователей совместно с онкологическим центром MD Anderson в Хьюстоне работает над тем, чтобы адаптировать ItpCtrl-AI для анализа более сложных медицинских изображений, например трёхмерных КТ-снимков.

ИИ научился анализировать рентген легких, как врач-рентгенолог

© University of Arkansas