ИИ научился читать «инструкции» по производству белка

Опубликовано 14 мая 2024, 21:31
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ИИ научился читать «инструкции» по производству белкаДля изучения генов
Ученые из UT Southwestern Medical Center создали программу искусственного интеллекта, которая расшифровывает инструкции, записанные в ДНК, по производству белков. Исследование, опубликованное в журнале Science, поможет понять, как гены работают в здоровых и больных клетках.
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Каждая инструкция записана на специальном участке ДНК — промотере. Именно с него начинается процесс создания белка. До сих пор ученые не до конца понимали, как работают промоторы, хотя изучали их десятилетиями.
Новая программа Puffin научилась распознавать три типа паттернов в промоторах, которые влияют на производство белка. Puffin может предсказать, как гены активируются или отключаются, а также с какой стороны ДНК будет считываться информация.
Программа работает не только с человеческими генами, но и с генами мышей и других млекопитающих. Puffin позволит ученым понять, как поломки в промоторах приводят к заболеваниям.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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