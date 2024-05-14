ИИ научился читать «инструкции» по производству белка

Каждая инструкция записана на специальном участке ДНК — промотере. Именно с него начинается процесс создания белка. До сих пор ученые не до конца понимали, как работают промоторы, хотя изучали их десятилетиями.

Новая программа Puffin научилась распознавать три типа паттернов в промоторах, которые влияют на производство белка. Puffin может предсказать, как гены активируются или отключаются, а также с какой стороны ДНК будет считываться информация.

Программа работает не только с человеческими генами, но и с генами мышей и других млекопитающих. Puffin позволит ученым понять, как поломки в промоторах приводят к заболеваниям.