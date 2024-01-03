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Наука и технологии
18:00, 03 января 2024
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ИИ научился читать рентгеновские снимки не хуже высококвалифицированных врачей

До чего техника дошла…

Сотрудники Уорикского университета в Великобритании достигли значительного прогресса в области медицинского ИИ, обучив нейросеть X-Raydar анализировать рентгеновские снимки на уровне профессиональных врачей.

Этот прорыв в области медицинской диагностики открывает новые возможности для более точного и быстрого определения диагнозов.

ИИ X-Raydar был обучен на базе 2.8 млн рентгеновских снимков грудного отдела, что соответствует объему работы трех больничных сетей Великобритании за 13 лет.

Этот масштабный подход к обучению позволил нейросети достичь высокой точности в интерпретации медицинских данных.

В ходе исследования, группа старших рентгенологов изучила выборку из более чем 1400 снимков, и результаты показали, что ИИ смог правильно поставить диагноз в 35 из 37 случаев.

Это свидетельствует о том, что искусственный интеллект уже способен анализировать снимки, выявлять потенциальные риски и отклонения, а также использовать крупные языковые модели для обработки предыдущих отчетов, что улучшает его понимание рабочего материала.

Источник:X-Raydar
Автор:Булат Кармак
Теги:
#врач
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#Искусственный интеллект
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