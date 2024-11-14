ИИ научился диагностировать болезни быстрее людей

Опубликовано 14 ноября 2024, 22:461 мин.
ИИ научился диагностировать болезни быстрее людейС высокой точностью
Ученые из Университета штата Вашингтон разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную быстрее и точнее выявлять болезни на изображениях тканей животных и человека, чем люди. Открытие ускорит исследования заболеваний и улучшит диагностику, включая раннее обнаружение рака по биопсии за считанные минуты.
© Ferra.ru
Модель, основанная на глубоких нейронных сетях, была обучена на изображениях из исследований лаборатории профессора Майкла Скиннера. Исследования касались молекулярных признаков заболеваний в тканях почек, яичников и предстательной железы у крыс и мышей.
Для создания модели учёные использовали изображения тканей из лабораторных исследований, проводившихся в лаборатории Майкла Скиннера. Эти исследования касались молекулярных признаков заболеваний в тканях почек, яичников, предстательной железы и других органов животных. Тесты показали, что новый ИИ не только точно и быстро выявляет патологии, но и находит те, которые могли быть пропущены даже опытными специалистами.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак