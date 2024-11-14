ИИ научился диагностировать болезни быстрее людей

Модель, основанная на глубоких нейронных сетях, была обучена на изображениях из исследований лаборатории профессора Майкла Скиннера. Исследования касались молекулярных признаков заболеваний в тканях почек, яичников и предстательной железы у крыс и мышей.

Для создания модели учёные использовали изображения тканей из лабораторных исследований, проводившихся в лаборатории Майкла Скиннера. Эти исследования касались молекулярных признаков заболеваний в тканях почек, яичников, предстательной железы и других органов животных. Тесты показали, что новый ИИ не только точно и быстро выявляет патологии, но и находит те, которые могли быть пропущены даже опытными специалистами.