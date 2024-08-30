ИИ научился диагностировать ишемическую болезнь сердца по языку

Опубликовано 30 августа 2024, 22:371 мин.
ИИ научился диагностировать ишемическую болезнь сердца по языкуЧто улучшит диагностику сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые из Университета китайской медицины в Пекине и Хунаньского университета разработали новый алгоритм на основе искусственного интеллекта диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) на основе изображений языка. Этот метод предлагает безопасную и недорогую альтернативу инвазивной коронарной ангиографии, которую используют в настоящее время.
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Работа опубликована в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine. В основе исследования — использование китайской медицины, которая утверждает, что внутренние болезни проявляются внешне, например, через состояние языка.
Ученые применили искусственный интеллект для создания алгоритма, который анализирует изображения языка и комбинирует их с факторами риска ИБС. Используемая модель показала точность более 99% при выявлении заболеваний.
Этот метод продемонстрировал высокую эффективность, особенно у людей старше 65 лет, и может стать новым инструментом в диагностике ИБС.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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