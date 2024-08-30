ИИ научился диагностировать ишемическую болезнь сердца по языку

Работа опубликована в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine. В основе исследования — использование китайской медицины, которая утверждает, что внутренние болезни проявляются внешне, например, через состояние языка.

Ученые применили искусственный интеллект для создания алгоритма, который анализирует изображения языка и комбинирует их с факторами риска ИБС. Используемая модель показала точность более 99% при выявлении заболеваний.

Этот метод продемонстрировал высокую эффективность, особенно у людей старше 65 лет, и может стать новым инструментом в диагностике ИБС.