ИИ научился генерировать трехмерные МРТ-изображения мозга

Опубликованное в IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics исследование показывает, что Med-DDPM решает проблемы, связанные с дефицитом данных и конфиденциальностью. В отличие от существующих генеративных моделей, таких как GAN, Med-DDPM избегает распространенных проблем, таких как коллапс режимов и пространственные несоответствия.

Модель продемонстрировала высокое качество генерации изображений, достигнув коэффициента игральной кости (dice) 0.6207 для сегментации опухолей мозга, что близко к результатам реальных изображений (0.6531). Комбинированные синтетические и реальные данные улучшили точность сегментации до 0.6675.