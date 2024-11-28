В рамках эксперимента группа ученых попросила 20 участников задания использовать ChatGPT для создания дизайна интернет-магазина, используя при этом нейтральный язык. Результаты оказались тревожными: все сгенерированные страницы содержали «темные паттерны». Среди них — манипуляции с кнопками (яркие кнопки для подписки и темные для отказа), искусственные отзывы и фальшивые документы, а также сообщения о срочности, призывающие к немедленным действиям.

Ученые повторили эксперимент с несколькими другими моделями искусственного интеллекта, и результаты были аналогичными. Все сгенерированные страницы содержали элементы манипуляции, что указывает на то, что «темные паттерны» стали нормой в веб-дизайне.

Ученые подчеркивают, что искусственный интеллект учится на данных, созданных людьми, и таким образом перенимает эти манипулятивные практики.