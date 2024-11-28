Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 21:28
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ИИ научился использовать приемы манипуляции при создании сайтов

«Темные паттерны» в дизайне сайтов
Ученые из Дармштадтского технического университета, в сотрудничестве с учеными из Университета Глазго и Университета Гумбольдта в Берлине, обнаружили, что искусственный интеллект (ИИ), создавая веб-страницы, часто использует манипулятивные дизайнерские приемы. Эти практики, известные как «темные паттерны», имеют целью заставить пользователей выполнять нежелательные действия на сайте, такие как подписка или покупка.
ИИ научился использовать приемы манипуляции при создании сайтов

© Ferra.ru

В рамках эксперимента группа ученых попросила 20 участников задания использовать ChatGPT для создания дизайна интернет-магазина, используя при этом нейтральный язык. Результаты оказались тревожными: все сгенерированные страницы содержали «темные паттерны». Среди них — манипуляции с кнопками (яркие кнопки для подписки и темные для отказа), искусственные отзывы и фальшивые документы, а также сообщения о срочности, призывающие к немедленным действиям.

Ученые повторили эксперимент с несколькими другими моделями искусственного интеллекта, и результаты были аналогичными. Все сгенерированные страницы содержали элементы манипуляции, что указывает на то, что «темные паттерны» стали нормой в веб-дизайне.

Ученые подчеркивают, что искусственный интеллект учится на данных, созданных людьми, и таким образом перенимает эти манипулятивные практики.