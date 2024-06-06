ИИ научился измерять пульс и давление через камеру

Разработка способна предоставить данные о частоте сердечных сокращений, уровне кислорода в крови, частоте дыхания и артериальном давлении. Технология поможет врачам быстрее оценивать состояние пациентов с подозрением на инфекции, в том числе COVID-19.

Новый способ диагностики более быстрый, удобный для пациента и врача, а также снижает риск распространения инфекций через медицинское оборудование. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения точности измерения показателей здоровья.

Данная технология позволит врачам быстрее выявлять серьезные заболевания и назначать эффективное лечение, а также сократить необоснованное применение антибиотиков.