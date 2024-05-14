ИИ научился контролировать ядерные реакции

Исследователи обучают ИИ распознавать опасные колебания плазмы, которые могут повредить реактор. Разработанная программа Puffin анализирует данные и предсказывает, как поведет себя плазма, помогая ученым скорректировать настройки реактора.

ИИ также помогает ученым совершенствовать конструкцию термоядерных установок и оптимизировать процессы нагрева плазмы.

В настоящее время ИИ успешно применен на двух установках — DIII-D и KSTAR, где плазма достигла необходимого режима удержания без сбоев.

Ученые уверены, что искусственный интеллект станет ключевым инструментом в создании термоядерных электростанций будущего.