ИИ научился контролировать ядерные реакции

Опубликовано 14 мая 2024, 21:57
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ИИ научился контролировать ядерные реакцииИ совершенствовать конструкцию установок
Ученые из Лаборатории физики плазмы Принстона (PPPL) Министерства энергетики США используют искусственный интеллект для создания термоядерного реактора. Термоядерный синтез — это процесс слияния атомов, высвобождающий огромное количество энергии, подобно той, что питает Солнце.
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Исследователи обучают ИИ распознавать опасные колебания плазмы, которые могут повредить реактор. Разработанная программа Puffin анализирует данные и предсказывает, как поведет себя плазма, помогая ученым скорректировать настройки реактора.
ИИ также помогает ученым совершенствовать конструкцию термоядерных установок и оптимизировать процессы нагрева плазмы.
В настоящее время ИИ успешно применен на двух установках — DIII-D и KSTAR, где плазма достигла необходимого режима удержания без сбоев.
Ученые уверены, что искусственный интеллект станет ключевым инструментом в создании термоядерных электростанций будущего.