ИИ научился копировать личность человека

Система, основанная на крупной языковой модели ChatGPT, анализирует ответы человека на серию вопросов в течение двух часов. Затем она формирует «агента» — цифровую копию личности, способную давать схожие ответы на аналогичные вопросы. Разработчики утверждают, что цель технологии — облегчить работу социологов, а не заменить людей.

В социологии исследования часто требуют больших ресурсов: составление анкет, их проведение и анализ занимают много времени и денег. Новый подход позволит ускорить этот процесс и расширить возможности изучения общественного мнения. Например, агент может стать основой для создания опросов, что сделает их дешевле и доступнее.

Для обучения модели команда провела интервью с тысячей человек. Несмотря на достигнутый прогресс, технология пока используется исключительно для научных целей. Однако разработчики предполагают, что такие модели могут найти применение в улучшении работы цифровых помощников или роботов, которые смогут более естественно взаимодействовать с людьми.