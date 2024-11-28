Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 20:26
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ИИ научился копировать личность человека

Достаточно двух часов общения
Ученые из Google DeepMind разработали искусственный интеллект (ИИ), способный создать модель личности человека после двух часов интервью. Технология уже достигла точности около 85% в воспроизведении ответов на вопросы, которые мог бы дать сам человек.
ИИ научился копировать личность человека

© Ferra.ru

Система, основанная на крупной языковой модели ChatGPT, анализирует ответы человека на серию вопросов в течение двух часов. Затем она формирует «агента» — цифровую копию личности, способную давать схожие ответы на аналогичные вопросы. Разработчики утверждают, что цель технологии — облегчить работу социологов, а не заменить людей.

В социологии исследования часто требуют больших ресурсов: составление анкет, их проведение и анализ занимают много времени и денег. Новый подход позволит ускорить этот процесс и расширить возможности изучения общественного мнения. Например, агент может стать основой для создания опросов, что сделает их дешевле и доступнее.

Для обучения модели команда провела интервью с тысячей человек. Несмотря на достигнутый прогресс, технология пока используется исключительно для научных целей. Однако разработчики предполагают, что такие модели могут найти применение в улучшении работы цифровых помощников или роботов, которые смогут более естественно взаимодействовать с людьми.