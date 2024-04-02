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Наука и технологии
Опубликовано 02 апреля 2024, 21:02
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ИИ научился манипулировать мнениями людей

Проведено исследование
Исследования показывают, что искусственный интеллект (ИИ) уже превосходит среднестатистического человека в способности изменять мнения. По новым данным, чем больше ИИ знает о нас, тем больше его влияние — особенно когда он получает доступ к нашим эмоциональным состояниям в реальном времени.
ИИ научился манипулировать мнениями людей

© Ferra.ru

Согласно проведенному исследованию в Швейцарии, участников дебатов, в которых принимал участие искусственный интеллект, было на 81,7% сложнее убедить, чем в случае с участием людей. Даже после передачи дополнительной демографической информации, ИИ продолжал успешно применять ее для создания персонализированных аргументов.

Это открывает двери для широкомасштабного использования искусственного интеллекта в манипуляции общественным мнением. Персонализированные рекламные кампании и средства коммуникации становятся все более эффективными и влиятельными.

Хотя эмоционально-отзывчивые технологии могут быть использованы и для положительных целей, они также могут стать инструментом массовой манипуляции, обладая потенциалом для создания деструктивных сценариев в обществе.