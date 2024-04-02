Согласно проведенному исследованию в Швейцарии, участников дебатов, в которых принимал участие искусственный интеллект, было на 81,7% сложнее убедить, чем в случае с участием людей. Даже после передачи дополнительной демографической информации, ИИ продолжал успешно применять ее для создания персонализированных аргументов.

Это открывает двери для широкомасштабного использования искусственного интеллекта в манипуляции общественным мнением. Персонализированные рекламные кампании и средства коммуникации становятся все более эффективными и влиятельными.

Хотя эмоционально-отзывчивые технологии могут быть использованы и для положительных целей, они также могут стать инструментом массовой манипуляции, обладая потенциалом для создания деструктивных сценариев в обществе.