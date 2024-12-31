Исследование подчеркивает, что чат-боты и другие антропоморфные ИИ-агенты становятся важными инструментами для манипулирования человеческим выбором. Эти технологии могут анализировать онлайн-поведению пользователей, их предпочтения, привычки и даже эмоциональное состояние, чтобы предугадывать их желания и строить «новые уровни доверия».

Ученые предупреждают, что в будущем это может привести к массовой социальной манипуляции. ИИ будет использовать модели, которые собирают и анализируют данные о пользователе — от его политических взглядов до стиля общения, возраста и предпочтений в общении. На основе этой информации, ИИ сможет направлять действия пользователя, например, к выбору определенных товаров, услуг или политических позиций.

Эксперты подчеркивают, что «экономика намерений» будет рассматривать мотивацию людей как новый товар, превращая ее в «валюту», с которой можно манипулировать. Один из авторов исследования, Джонни Пен, предупреждает, что без должного регулирования эта практика может привести к серьезным последствиям для таких сфер, как выборы, свобода прессы и честная рыночная конкуренция.