ИИ научился менять освещение в кино и играх без 3D-моделирования

Современные технологии ИИ для изменения освещения часто требуют создания 3D-моделей в виде треугольных сеток или облаков точек, чтобы корректно наложить тени. Однако новая разработка работает с 2D-изображениями людей и изменениями освещения, что позволяет избежать затратного и трудоемкого процесса моделирования. Результаты работы были опубликованы в журнале Eurographics Association.

Фаршад Эйнабади, старший научный сотрудник Центра зрения, речи и обработки сигналов Университета Суррея, отметил, что проект AI4ME демонстрирует, как ИИ может сделать композитинг в кино и ТВ более доступным и реалистичным, обучив компьютерные модели распознавать различные типы телосложения, движения и одежду при разном освещении. Это позволит значительно сократить время и затраты на рендеринг изображений, особенно для съемок с использованием зелёного экрана.