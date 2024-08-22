ИИ научился моделировать биологические структуры

Учёные также обнаружили, что генеративный ИИ может анализировать взаимодействие между лекарственными средствами и их целевыми белками. Хотя эти возможности находятся на ранней стадии, они обещают значительные перспективы в области биомедицинских наук и исследований рака.

Руководители исследования, Вадих Арап и Рената Паскуалини, подчеркивают, что дальнейшее развитие ИИ может привести к прорывам в диагностике и лечении, особенно в онкологии.