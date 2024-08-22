ИИ научился моделировать биологические структуры

Опубликовано 22 августа 2024, 23:16
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ИИ научился моделировать биологические структурыНовые перспективы для биомедицинских исследований
Искусственный интеллект (ИИ) на основе генеративных моделей, таких как ChatGPT, делает первые шаги в области научных исследований. Недавнее исследование, проведенное учеными из Ратгерского университета, показало, что ИИ способен моделировать базовые биологические структуры, включая аминокислоты и кольцевые структуры в белках. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
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Учёные также обнаружили, что генеративный ИИ может анализировать взаимодействие между лекарственными средствами и их целевыми белками. Хотя эти возможности находятся на ранней стадии, они обещают значительные перспективы в области биомедицинских наук и исследований рака.
Руководители исследования, Вадих Арап и Рената Паскуалини, подчеркивают, что дальнейшее развитие ИИ может привести к прорывам в диагностике и лечении, особенно в онкологии.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак