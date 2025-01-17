ИИ научился мониторить электрическую активность клеток сердца

мИсследование, опубликованное в журнале Nature Communications, описывает, как ученые использовали наружные электрические сигналы, записанные на поверхности клеток, чтобы с помощью ИИ воссоздать внутреннюю активность клеток. Это важное открытие позволяет изучать клетки сердца без необходимости прокалывать их с помощью микроэлектродов, что обычно повреждает клетки и усложняет масштабные тесты.

Электрические сигналы внутри клеток сердца дают ключевые данные о том, как работает сердце, как его клетки взаимодействуют между собой и как они реагируют на лекарства. Однако традиционные методы мониторинга клеток требуют внедрения в них электродов, что создает множество ограничений.

Для разработки нового метода ученые использовали массив наноэлектродов, который был в 200 раз меньше клетки сердца. Эти электроды помогли собрать данные, на основе которых ИИ был обучен предсказывать электрическую активность клеток на основе сигналов с их поверхности.

Новый метод может значительно ускорить процесс тестирования лекарств, сокращая время и затраты.