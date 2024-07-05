ИИ научился находить микроскопическое загрязнение в воде

Частицы микропластика имеют размер от 1 микрометра до 5 миллиметров, примерно как рисовое зернышко. Нанопластик намного меньше — один нанометр составляет всего 0,000 001 миллиметра. Для сравнения, человеческий волос имеет ширину примерно 80 000−100 000 нанометров.

По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), каждый день в мировые океаны, реки и озера сбрасывается эквивалент примерно 2000 мусоровозов, наполненных пластиком. Изучение воздействия нанопластика на экосистемы было затруднено из-за ограничений существующих методов обнаружения.

Новое изобретение на основе искусственного интеллекта решает критическую задачу анализа загрязнения пластиком в режиме реального времени. Эта технология, нейросетевая голографическая микроскопия, получившая название «AI-Assisted Nano-DIHM».