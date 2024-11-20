ИИ научился находить рак и предсказывать болезни по медицинским снимкам

Инновационная технология позволяет врачам задавать вопросы об изображениях на естественном языке. Это особенно важно для диагностики таких заболеваний, как диабет или волчанка, которые проявляются в разных частях тела и требуют комплексного подхода.

Система разбивает большие медицинские изображения на небольшие фрагменты, которые анализируются, как текстовые данные в нейросетях вроде ChatGPT. Затем данные преобразуются в текстовый формат, что упрощает поиск и интерпретацию результатов. Такой подход позволяет моделям эффективно обрабатывать большие объемы данных и давать ответы с точностью до 90%.

BiomedParse позволяет даже врачам общей практики работать с изображениями, требующими высокой квалификации. Например, система может автоматически выделить важные области на снимке, ускоряя диагностику и снижая нагрузку на специалистов.

Разработчики планируют протестировать BiomedParse в системе здравоохранения Университета Вашингтона с согласия пациентов. Однако они подчеркивают, что при внедрении ИИ в медицину важно учитывать вопросы этики: например, предотвратить «галлюцинации» алгоритма и защитить личные данные пациентов.

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