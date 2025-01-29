ИИ научился находить скрытые связи между болезнями

Инструмент использует обработку естественного языка для анализа медицинской литературы и реальных данных пациентов. Он выявляет причинно-следственные связи, например, как гипертония может привести к сердечной недостаточности. Такой подход помогает лучше понять механизмы заболеваний и выявить общие факторы риска, которые могут быть использованы для создания более точных методов предсказания и профилактики.

Как объясняет студентка магистратуры Сумийя Тунси, команда KAUST подходит к лечению заболеваний не как к независимым проблемам, а как к взаимосвязанным состояниям. Это помогает находить общие риски и улучшать точность прогнозирования заболеваний, что открывает новые возможности для персонализированной медицины.

Особенностью нового инструмента является его возможностью не просто находить связи между болезнями, а выявлять, какие заболевания могут привести к другим. Например, диабет 2 типа может привести к повышению уровня сахара в крови, что вызывает заболевания мелких сосудов и, в конечном итоге, диабетическую ретинопатию. Это знание помогает лечить первичное заболевание, чтобы предотвратить осложнения.

Инструмент также улучшает точность вычисления полигенных рисков (PRS), которые оценивают генетическую предрасположенность к заболеваниям. Он помогает учитывать, как один генетический вариант может повлиять на несколько заболеваний, что улучшает прогнозирование для сложных болезней.