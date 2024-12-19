ИИ научился обнаруживать эпилептические спазмы у младенцев по видео

В рамках исследования команда ученых, возглавляемая доктором Гади Мироном, провела анализ 991 видео с эпилептическими приступами и 597 видеокадров без приступов, снятых у 152 младенцев в возрасте до 2 лет. Результаты показали, что ИИ-система способна обнаруживать эпилептические спазмы с высокой точностью. Уровень чувствительности составил 78%, а специфичности — 85%, что позволило достичь точности 81%. На тестовых данных система показала чувствительность 88%, но несколько снизилась точность (79%).

При использовании видео из 67 здоровых детей, было зарегистрировано всего 5,6% ложных срабатываний. Эти данные могут помочь быстрее ставить диагноз и направлять пациентов на дополнительные обследования.