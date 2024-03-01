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Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 23:48
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ИИ научился обнаруживать «невидимые» дороги, угрожающие природе

На спутниковых снимках
Искусственный интеллект (ИИ), анализируя спутниковые снимки, становится новым инструментом в поиске «невидимых» дорог, которые нет на картах, приносящих разрушение природным зонам. Профессор Университета Джеймса Кука, Билл Лоранс, участвовал в исследовании автоматизированного метода картографирования с использованием ИИ.
ИИ научился обнаруживать «невидимые» дороги, угрожающие природе

© Ferra.ru

Опасная волна строительства дорог, ожидаемая в количестве 25 миллионов километров к середине века, подчеркнута профессором Лорансом. Примерно 90% строительства происходит в развивающихся странах, включая тропические регионы с богатой биоразнообразием.

Плохо регулируемое строительство дорог, открывая доступ к удаленным природным зонам, приводит к экологическим разрушениям, таким как лесозаготовки и разработка земель, подчеркивает Лоранс. Многие дороги в таких регионах остаются не нанесенными на карты, что делает сложным их мониторинг.

Исследователи обучили три модели машинного обучения автоматически картографировать дороги на спутниковых снимках Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии и Малайзии в высоком разрешении. Профессор Лоранс подчеркивает потенциал искусственного интеллекта для глобального «маппинга» дорог, подчеркивая, что они- серьезная угроза тропическим лесам.