ИИ научился обнаруживать «невидимые» дороги, угрожающие природе

Опасная волна строительства дорог, ожидаемая в количестве 25 миллионов километров к середине века, подчеркнута профессором Лорансом. Примерно 90% строительства происходит в развивающихся странах, включая тропические регионы с богатой биоразнообразием.

Плохо регулируемое строительство дорог, открывая доступ к удаленным природным зонам, приводит к экологическим разрушениям, таким как лесозаготовки и разработка земель, подчеркивает Лоранс. Многие дороги в таких регионах остаются не нанесенными на карты, что делает сложным их мониторинг.

Исследователи обучили три модели машинного обучения автоматически картографировать дороги на спутниковых снимках Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии и Малайзии в высоком разрешении. Профессор Лоранс подчеркивает потенциал искусственного интеллекта для глобального «маппинга» дорог, подчеркивая, что они- серьезная угроза тропическим лесам.