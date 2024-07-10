ИИ научился оценивать здоровье легких по рентгену

Однако спирометрия не подходит для маленьких детей, пожилых людей с деменцией или пациентов, которым тяжело выполнять инструкции. Новая разработка анализирует статическое изображение с рентгена и с высокой точностью оценивает работу легких.

Ученые обучили ИИ на базе более 140 000 рентгеновских снимков за последние 20 лет. Точность метода подтверждена высоким коэффициентом корреляции Пирсона (более 0,90). Новое изобретение позволит облегчить диагностику заболеваний легких, снизить нагрузку на пациентов и сэкономить медицинские ресурсы.