ИИ научился определять аутизм по скану глаза со 100% точностью

Это открытие могло бы стать значительным прорывом в диагностике болезни, однако многие эксперты в области аутизма выражают сомнения в реалистичности таких результатов.

Аутизм затрагивает примерно 1 из 36 детей в США, и многие дети остаются недиагностированными до более позднего возраста, что лишает их потенциальной терапии.

Если бы технологическое решение могло помочь сократить ожидание встречи со специалистами по аутизму или другие препятствия для диагностики, это могло бы принести пользу миллионам семей.

ИИ-инструмент, разработанный командой исследователей из Университета Ёнсе в Сеуле, обучен различать детей с аутизмом и без него на основе сканирования сетчатки глаза.

Исследование включало 958 детей, из которых 479 были с аутизмом и 479 без. Обе группы имели одинаковое соотношение мальчиков и девочек.

Ученые обучили глубокую нейронную сеть использовать сканирование радужки для различения детей с аутизмом и без него, а также для оценки степени выраженности аутистических черт.