Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2025, 20:59
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ИИ научился определять биологический возраст по фото лица

Новый инструмент помогает предсказать выживаемость пациентов с раком
Ученые из Mass General Brigham разработали новый алгоритм с использованием глубокого обучения, который способен оценить биологический возраст человека по фотографии его лица. Этот инструмент, названный FaceAge, также помогает предсказать выживаемость пациентов с раком, и, как показали исследования, может стать полезным для клинической практики.
ИИ научился определять биологический возраст по фото лица

© Ferra.ru

Оказалось, что у пациентов с раком биологический возраст по версии FaceAge был в среднем на пять лет старше их хронологического возраста. Этот показатель был связан с худшими прогнозами выживаемости, особенно среди тех, кто выглядел старше 85 лет. FaceAge также продемонстрировал большую точность, чем врачи, в прогнозировании краткосрочной выживаемости пациентов, получающих паллиативную радиотерапию.

Алгоритм был обучен на 58 851 фотографии здоровых людей и протестирован на 6 196 пациентах с раком. Результаты показали, что пациенты с онкологическими заболеваниями, как правило, выглядят старше, чем здоровые люди. При этом старший биологический возраст был связан с более низкими шансами на долгосрочную выживаемость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ИИ научился определять биологический возраст по фото лица

© Mass General Brigham