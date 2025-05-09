ИИ научился определять биологический возраст по фото лица

Оказалось, что у пациентов с раком биологический возраст по версии FaceAge был в среднем на пять лет старше их хронологического возраста. Этот показатель был связан с худшими прогнозами выживаемости, особенно среди тех, кто выглядел старше 85 лет. FaceAge также продемонстрировал большую точность, чем врачи, в прогнозировании краткосрочной выживаемости пациентов, получающих паллиативную радиотерапию.

Алгоритм был обучен на 58 851 фотографии здоровых людей и протестирован на 6 196 пациентах с раком. Результаты показали, что пациенты с онкологическими заболеваниями, как правило, выглядят старше, чем здоровые люди. При этом старший биологический возраст был связан с более низкими шансами на долгосрочную выживаемость.

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