ИИ научился определять IQ людей по их страницам во ВКонтакте

Технологи компании CVCODE провели успешные тесты своей модели, достигнув точности до 96%. Они три года трудились над разработкой и обучением этой уникальной ИИ-модели, используя данные более 20 тыс пользователей.

Результаты превзошли ожидания, сделав анализ страницы пользователя на ВКонтакте эффективным инструментом для предсказания IQ.

Это техническое решение открывает возможность автоматизированного анализа данных и хранения информации. Подход модели к анализу профилей ВКонтакте обеспечивает уникальную точность, что делает этот проект весьма интересным как на российском, так и на мировом рынках.

Основатель проекта, Артем Аментес, отметил вклад своей команды и поддержку МФТИ, Фонда содействия инновациям и Российского научного фонда.