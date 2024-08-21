ИИ научился определять патологии на рентгеновских снимках грудной клетки

Исследование показало, что ИИ-инструмент может правильно исключить патологию в более чем 50% случаев, при этом делая меньше критических ошибок, чем врачи-радиологи. Это означает, что система может быть использована для автоматической обработки нормальных рентгенограмм.

Однако исследователи отмечают, что ошибки, которые делает ИИ, могут быть более серьезными, чем ошибки врачей. Это связано с тем, что врачи учитывают клинический контекст пациента, который ИИ не может полностью учесть.

Тем не менее, результаты исследования показывают, что ИИ может стать ценным инструментом для врачей-радиологов. Он может помочь снизить нагрузку на специалистов и улучшить качество диагностики.