ИИ научился определять точное время инсульта

Время начала инсульта крайне важно для выбора лечения, так как многие методы эффективны только в первые часы после приступа. Позднее вмешательство может привести к дополнительным повреждениям мозга. Обычно врачи оценивают время инсульта по темноте поврежденных участков на КТ-снимке, но этот метод не всегда точен.

Новое программное обеспечение использует искусственный интеллект, который обучен на базе 800 КТ-сканов с известным временем инсульта. Программа анализирует повреждения в мозге, оценивает их текстуру и биологический возраст, что позволяет более точно предсказать, когда случился инсульт, и можно ли вернуть утраченные функции.

Тестирование программы на 2000 пациентах показало, что она в два раза точнее традиционного метода, что может помочь врачам быстрее принимать решения о лечении. Программа не только улучшает точность диагностики, но и позволяет автоматизировать процесс анализа снимков, экономя время в экстренных ситуациях.