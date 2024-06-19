ИИ научился определять уровень тревожности человека

Система может использоваться в приложениях для медицинских учреждений, военных организаций и др. Тревожность является частой проблемой, поражающей 12% населения США. Она может негативно влиять на психическое и физическое здоровье, отношения, карьеру и качество жизни человека.

Новая разработка использует всего несколько картинок и вопросов о возрасте и одиночестве, чтобы оценить когнитивные процессы, связанные с принятием решений. Этот подход отличается от традиционных методов ИИ, которые требуют больших объемов данных и мощных компьютеров.

Исследование показало, что оценка человеком изображений на основе его предпочтений позволяет выявить важные показатели тревожности. Разработчики видят потенциал использования данной технологии в приложениях для медицинских работников, больниц и военных для выявления людей с высоким риском тревожности.