Наука и технологии
19:04, 20 июня 2023
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ИИ научился отличать коммунистов от либералов по лицу

Да и в целом, определять политические предпочтения человека

ИИ-алгоритмы способны «предсказывать» политическую идеологию человека по его чертам лица, сообщает исследование, проведённое в Дании.

Так, правые политики чаще имеют счастливое выражение лица на фотографиях, в то время как люди с нейтральным выражением лица склонны причислять себя к левым.

Использование глубокого обучения в искусственном интеллекте позволяет предсказывать политическую идеологию человека с точностью 61% при анализе его фотографии.

Исследователи из Университета Архуса в Дании обучили нейронную сеть тысячам фотографий политиков и использовали технологии распознавания выражений лица и другие алгоритмы для определения эмоционального состояния, привлекательности и мужественности кандидатов.

ИИ научился отличать коммунистов от либералов по лицу
Fox News

Интересно, что привлекательные женщины-политики чаще придерживаются консервативных взглядов, в то время как у мужчин привлекательность и мужественность не связаны с политической идеологией.

При этом исследование также подчёркивает возможные угрозы конфиденциальности, связанные с применением глубокого обучения.

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