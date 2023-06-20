ИИ научился отличать коммунистов от либералов по лицу

ИИ научился отличать коммунистов от либералов по лицуДа и в целом, определять политические предпочтения человека
ИИ-алгоритмы способны «предсказывать» политическую идеологию человека по его чертам лица, сообщает исследование, проведённое в Дании.
Так, правые политики чаще имеют счастливое выражение лица на фотографиях, в то время как люди с нейтральным выражением лица склонны причислять себя к левым.
Использование глубокого обучения в искусственном интеллекте позволяет предсказывать политическую идеологию человека с точностью 61% при анализе его фотографии.
Исследователи из Университета Архуса в Дании обучили нейронную сеть тысячам фотографий политиков и использовали технологии распознавания выражений лица и другие алгоритмы для определения эмоционального состояния, привлекательности и мужественности кандидатов.
Интересно, что привлекательные женщины-политики чаще придерживаются консервативных взглядов, в то время как у мужчин привлекательность и мужественность не связаны с политической идеологией.
При этом исследование также подчёркивает возможные угрозы конфиденциальности, связанные с применением глубокого обучения.