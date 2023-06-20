ИИ научился отличать коммунистов от либералов по лицу

Так, правые политики чаще имеют счастливое выражение лица на фотографиях, в то время как люди с нейтральным выражением лица склонны причислять себя к левым.

Использование глубокого обучения в искусственном интеллекте позволяет предсказывать политическую идеологию человека с точностью 61% при анализе его фотографии.

Исследователи из Университета Архуса в Дании обучили нейронную сеть тысячам фотографий политиков и использовали технологии распознавания выражений лица и другие алгоритмы для определения эмоционального состояния, привлекательности и мужественности кандидатов.