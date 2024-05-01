ИИ научился подбирать эффективное лечение для предотвращения инсульта

ИИ-система обучается на огромном объеме информации и затем подстраивается под конкретные заболевания и методы лечения. В ходе исследования модель превзошла семь существующих аналогов и предложила то же лечение, что и реальные клинические испытания.

Врачи надеются, что в будущем ИИ поможет им подбирать индивидуальное лечение для пациентов, сэкономит время и средства на проведение клинических испытаний. Пока система находится на стадии разработки, но полученные результаты являются многообещающими.