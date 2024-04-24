ИИ научился подбирать лечение от инфекций

Опубликовано 24 апреля 2024, 22:57
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ИИ научился подбирать лечение от инфекцийОн учитывает скорость роста бактерий
Ученые из клиники Кливленда создали искусственный интеллект (ИИ), который подбирает наиболее подходящие схемы лечения бактериальных инфекций. Он учитывает скорость роста бактерий и помогает бороться с их устойчивостью к лекарствам.
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Антибиотики спасли миллионы жизней, но бактерии вырабатывают к ним сопротивляемость. Врачи пробуют разные методы, например, смену препаратов через определенное время. Проблема в том, что нет единого стандарта: какой антибиотик давать, на какой срок и в каком порядке. ИИ-модель учится на примерах и предлагает оптимальные схемы лечения, учитывая особенности конкретных бактерий.
В исследовании ИИ победил устойчивость кишечной палочки к лекарствам. Ученые уверены, что их разработка поможет не только лечить отдельные случаи, но и разрабатывать новые подходы к борьбе с инфекциями в больницах.
В будущем этот подход планируют применять и против рака, который тоже может вырабатывать устойчивость к лечению.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак