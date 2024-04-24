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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 22:57
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ИИ научился подбирать лечение от инфекций

Он учитывает скорость роста бактерий
Ученые из клиники Кливленда создали искусственный интеллект (ИИ), который подбирает наиболее подходящие схемы лечения бактериальных инфекций. Он учитывает скорость роста бактерий и помогает бороться с их устойчивостью к лекарствам.
ИИ научился подбирать лечение от инфекций

© Ferra.ru

Антибиотики спасли миллионы жизней, но бактерии вырабатывают к ним сопротивляемость. Врачи пробуют разные методы, например, смену препаратов через определенное время. Проблема в том, что нет единого стандарта: какой антибиотик давать, на какой срок и в каком порядке. ИИ-модель учится на примерах и предлагает оптимальные схемы лечения, учитывая особенности конкретных бактерий.

В исследовании ИИ победил устойчивость кишечной палочки к лекарствам. Ученые уверены, что их разработка поможет не только лечить отдельные случаи, но и разрабатывать новые подходы к борьбе с инфекциями в больницах.

В будущем этот подход планируют применять и против рака, который тоже может вырабатывать устойчивость к лечению.