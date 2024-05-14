ИИ научился понимать турбулентность

Дело в том, что существующие уравнения механики жидкости слишком сложны для точного решения, даже на самых мощных компьютерах. По словам ученых, чтобы смоделировать поток воздуха вокруг самолета потребовался бы большой объем памяти. Именно здесь на помощь приходит искусственный интеллект. Исследователи впервые использовали его не для моделирования, а для понимания самой природы турбулентности.

Проанализировав огромную базу данных, ученые создали нейронную сеть, способную предсказывать поведение турбулентного потока. Затем, шаг за шагом убирая из модели мелкие структуры, они оценивали их влияние на общую картину с помощью специального алгоритма.

Теперь, благодаря экспериментам с реальными данными, полученными в Университете Мельбурна, ученые уверены: их метод применим к настоящим потокам и открывает принципиально новый путь к разгадке тайн турбулентности.