Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2025, 20:39
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ИИ научился повышать креативность сотрудников

Эффект зависит от умения управлять своим мышлением
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Тьюлейн, показало, что генеративный искусственный интеллект (ИИ) действительно может повысить креативность сотрудников. Однако это работает только в том случае, если люди умеют критически осмысливать свою работу и эффективно использовать инструменты.
ИИ научился повышать креативность сотрудников

© Ferra.ru

В исследовании приняли участие 250 сотрудников технологической консалтинговой компании. Их разделили на две группы: одна использовала ИИ в течение рабочей недели, другая — нет. Руководители и независимые эксперты оценивали уровень креативности. Результаты показали, что сотрудники, работавшие с ИИ, создавали более оригинальные и полезные идеи.

При этом не все пользователи ИИ получили одинаковый эффект. Наибольшие успехи достигли те, кто не просто вводил запросы, а осознанно подходил к решению задач — планировал, анализировал и корректировал свои действия. Такой подход называют метакогнитивным — умением управлять своим мышлением.

Авторы исследования отмечают, что простое предоставление доступа к новым технологиям не гарантирует роста креативности. Компаниям необходимо обучать сотрудников навыкам метапознания, чтобы те могли стратегически использовать ИИ для повышения эффективности и инноваций.

Кроме того, исследователи призывают образовательные учреждения и власти обратить внимание на развитие этих навыков, которые станут ключевыми в эпоху массового внедрения искусственного интеллекта. Они подчеркивают, что способность осмысленно управлять своим мышлением будет важнее простого запоминания фактов и алгоритмов.