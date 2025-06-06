ИИ научился повышать креативность сотрудников

В исследовании приняли участие 250 сотрудников технологической консалтинговой компании. Их разделили на две группы: одна использовала ИИ в течение рабочей недели, другая — нет. Руководители и независимые эксперты оценивали уровень креативности. Результаты показали, что сотрудники, работавшие с ИИ, создавали более оригинальные и полезные идеи.

При этом не все пользователи ИИ получили одинаковый эффект. Наибольшие успехи достигли те, кто не просто вводил запросы, а осознанно подходил к решению задач — планировал, анализировал и корректировал свои действия. Такой подход называют метакогнитивным — умением управлять своим мышлением.

Авторы исследования отмечают, что простое предоставление доступа к новым технологиям не гарантирует роста креативности. Компаниям необходимо обучать сотрудников навыкам метапознания, чтобы те могли стратегически использовать ИИ для повышения эффективности и инноваций.

Кроме того, исследователи призывают образовательные учреждения и власти обратить внимание на развитие этих навыков, которые станут ключевыми в эпоху массового внедрения искусственного интеллекта. Они подчеркивают, что способность осмысленно управлять своим мышлением будет важнее простого запоминания фактов и алгоритмов.