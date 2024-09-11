ИИ научился предсказывать активность нейронов без измерений в мозге

Ранее нейробиологи тратили много времени на измерение активности нейронов в живых организмах, чтобы понять, как мозг управляет поведением. Эти исследования принесли значимые результаты, но они покрыли лишь небольшую часть работы мозга.

Теперь, благодаря новым подходам, исследователи смогли создать симуляцию зрительной системы плодовой мухи, используя информацию о соединениях нейронов и алгоритмы глубокого обучения. Модель предсказывает активность 64 типов нейронов в ответ на визуальные стимулы и точно воспроизводит данные из более чем двух десятков предыдущих исследований.