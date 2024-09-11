ИИ научился предсказывать активность нейронов без измерений в мозге

Опубликовано 11 сентября 2024, 20:011 мин.
ИИ научился предсказывать активность нейронов без измерений в мозгеНовый метод позволяет моделировать работу нейронов по картам соединений
Ученые из HHMI’s Janelia Research Campus и Тюбингенского университета разработали метод, позволяющий предсказывать активность отдельных нейронов без необходимости проведения измерений в живом мозге. Используя карты соединений нейронов (коннектомы) и методы искусственного интеллекта (ИИ), ученые создали модель, которая может прогнозировать работу нейронов в реальном времени.
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Ранее нейробиологи тратили много времени на измерение активности нейронов в живых организмах, чтобы понять, как мозг управляет поведением. Эти исследования принесли значимые результаты, но они покрыли лишь небольшую часть работы мозга.
Теперь, благодаря новым подходам, исследователи смогли создать симуляцию зрительной системы плодовой мухи, используя информацию о соединениях нейронов и алгоритмы глубокого обучения. Модель предсказывает активность 64 типов нейронов в ответ на визуальные стимулы и точно воспроизводит данные из более чем двух десятков предыдущих исследований.