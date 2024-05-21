ИИ научился предсказывать аутоиммунные болезни

Аутоиммунные заболевания возникают из-за сбоя иммунной системы, которая атакует здоровые клетки организма. Лечение таких болезней обычно направлено на снятие симптомов, а не на само заболевание.

Новый алгоритм анализирует гены, связанные с аутоиммунными заболеваниями, и более точно предсказывает риск их развития. Исследование показало, что ИИ может выявить на 26% больше генов, влияющих на риск возникновения болезни.

Ученые также использовали ИИ для поиска новых лекарств от аутоиммунных заболеваний. Алгоритм предложил использовать уже существующие препараты, применяемые для лечения других болезней.

Сейчас ученые проводят лабораторные исследования, чтобы подтвердить эффективность метода. В будущем они планируют начать клинические испытания. Этот прорыв может помочь в разработке новых методов лечения аутоиммунных заболеваний и значительно улучшить качество жизни больных.