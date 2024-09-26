ИИ научился предсказывать аварии в угольных шахтах

Метановые взрывы представляют собой серьезные угрозы, и почти 60% аварий в китайских угольных шахтах происходят именно из-за этого газа. В 2020 году Китай составил 46% мирового производства угля, с более чем 3200 шахтами, подверженными высокому риску.

Авторы исследования отметили, что четыре из десяти алгоритмов показали наилучшие результаты. Алгоритмы, такие как линейная регрессия и метод случайного леса, продемонстрировали высокую точность прогнозирования, что поможет сократить риски газовых взрывов и защитить работников.

Эти технологии могут быть применены не только в угольной промышленности, но и в других отраслях, таких как аэрокосмическая, нефтегазовая и сельскохозяйственная.