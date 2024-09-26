ИИ научился предсказывать аварии в угольных шахтах

Опубликовано 26 сентября 2024, 21:001 мин.
ИИ научился предсказывать аварии в угольных шахтахЗа 30 минут
Согласно новому исследованию, искусственный интеллект (ИИ) может прогнозировать инциденты, связанные с газом, в угольных шахтах всего за полчаса. Исследование, проведенное в Китае, сравнило 10 алгоритмов машинного обучения для определения изменений в уровнях метана и выявления аномалий. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.
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Метановые взрывы представляют собой серьезные угрозы, и почти 60% аварий в китайских угольных шахтах происходят именно из-за этого газа. В 2020 году Китай составил 46% мирового производства угля, с более чем 3200 шахтами, подверженными высокому риску.
Авторы исследования отметили, что четыре из десяти алгоритмов показали наилучшие результаты. Алгоритмы, такие как линейная регрессия и метод случайного леса, продемонстрировали высокую точность прогнозирования, что поможет сократить риски газовых взрывов и защитить работников.
Эти технологии могут быть применены не только в угольной промышленности, но и в других отраслях, таких как аэрокосмическая, нефтегазовая и сельскохозяйственная.