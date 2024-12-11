ИИ научился предсказывать интеллект человека по связям в мозге

Исследование охватило 806 здоровых взрослых участников. Ученые использовали машинное обучение для предсказания различных видов интеллекта, включая общий, кристаллизованный и флюидный интеллект, как в состоянии покоя, так и во время выполнения заданий. Флюидный интеллект включает в себя способности к дедуктивному и индуктивному мышлению, в то время как кристаллизованный интеллект связан с применением знаний, накопленных за счет личного опыта и культуры.

Результаты показали, что точность предсказаний была наибольшей для общего интеллекта, за ним следовал кристаллизованный интеллект и затем флюидный. Задания, требующие высокой когнитивной нагрузки, давали наиболее точные прогнозы.