Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2024, 21:20
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ИИ научился предсказывать кибератаки через анализ соцсетей

И настроений пользователей
Американские ученые разработали новый чат-бот, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), способный предсказывать кибератаки. Инструмент анализирует настроения пользователей в социальных сетях, чтобы выявить потенциальные угрозы.
ИИ научился предсказывать кибератаки через анализ соцсетей

© Ferra.ru

В течение трёх месяцев бот взаимодействовал с 100,000 пользователями, анализируя их реакции на посты о кибератаках и важные события. Полученные данные помогают оценить, какие настроения и намерения могут указывать на потенциальные киберугрозы.

Этот метод представляет собой уникальное применение анализа настроений, используемого для изучения реакций на бренды и продукты. Ученые считают, что такое предсказание угроз через социальные медиа может стать важным инструментом в борьбе с киберпреступлениями. В будущем исследование может быть расширено для анализа настроений на других языках и платформах.

Эксперты подчеркивают, что понимание выражений одобрения, неодобрения и намерений в сети поможет более эффективно противостоять киберугрозам.