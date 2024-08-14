ИИ научился предсказывать кибератаки через анализ соцсетей

В течение трёх месяцев бот взаимодействовал с 100,000 пользователями, анализируя их реакции на посты о кибератаках и важные события. Полученные данные помогают оценить, какие настроения и намерения могут указывать на потенциальные киберугрозы.

Этот метод представляет собой уникальное применение анализа настроений, используемого для изучения реакций на бренды и продукты. Ученые считают, что такое предсказание угроз через социальные медиа может стать важным инструментом в борьбе с киберпреступлениями. В будущем исследование может быть расширено для анализа настроений на других языках и платформах.

Эксперты подчеркивают, что понимание выражений одобрения, неодобрения и намерений в сети поможет более эффективно противостоять киберугрозам.