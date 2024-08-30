ИИ научился предсказывать крупные землетрясения

Опубликовано 30 августа 2024, 22:251 мин.
ИИ научился предсказывать крупные землетрясенияНовая методика может дать предупреждение за месяцы
Исследование, проведенное учеными из Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе, показывает, что современные методы машинного обучения могут предсказать крупные землетрясения за месяцы. В работе, опубликованной в журнале Nature Communications, исследователи проанализировали два крупных землетрясения на Аляске и в Калифорнии.
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Ученые использовали алгоритмы машинного обучения для анализа данных о сейсмической активности. Они обнаружили, что аномальные низкомагнитудные землетрясения за несколько месяцев до основных событий могут предсказать их наступление. Например, перед землетрясением в Анкоридже (2018) и в Риджкресте (2019) наблюдалось увеличение активности низкой магнитуды в 15−25% изученных регионов.
Алгоритм может повысить вероятность предсказания землетрясений до 85% за несколько дней до события. Эта методика может стать важным инструментом для предупреждения о землетрясениях и уменьшения потенциальных потерь.