ИИ научился предсказывать крупные землетрясения

Ученые использовали алгоритмы машинного обучения для анализа данных о сейсмической активности. Они обнаружили, что аномальные низкомагнитудные землетрясения за несколько месяцев до основных событий могут предсказать их наступление. Например, перед землетрясением в Анкоридже (2018) и в Риджкресте (2019) наблюдалось увеличение активности низкой магнитуды в 15−25% изученных регионов.

Алгоритм может повысить вероятность предсказания землетрясений до 85% за несколько дней до события. Эта методика может стать важным инструментом для предупреждения о землетрясениях и уменьшения потенциальных потерь.