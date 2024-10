ИИ научился предсказывать необходимость экстренных госпитализаций

Новая версия, SPARRAv4 (Scottish Patients At Risk of Readmission and Admission version 4), продемонстрировала лучшие результаты в выявлении экстренных госпитализаций по сравнению с предыдущей версией. Она использует медицинские записи 4,8 миллиона жителей Шотландии, собранные в период с 2013 по 2018 год.

Обновленный инструмент призван помочь медицинским учреждениям более эффективно планировать и управлять ресурсами в условиях растущей нагрузки на систему здравоохранения, где экстренные госпитализации составляют около половины всех госпитализаций.

Исследование, проведенное университетами Эдинбурга и Дарема, показало, что SPARRAv4 не только точнее определяет потенциальные экстренные случаи, но и лучше оценивает уровень риска для отдельных пациентов.