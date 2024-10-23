Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 20:00
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ИИ научился предсказывать необходимость экстренных госпитализаций

В Шотландии
Ученые разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет более точно предсказывать, какие пациенты в Шотландии могут потребовать экстренной госпитализации. Исследователи обновили инструмент, который не менялся на протяжении 12 лет, чтобы выявлять людей с высоким риском срочной медицинской помощи в течение следующего года.
ИИ научился предсказывать необходимость экстренных госпитализаций

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Новая версия, SPARRAv4 (Scottish Patients At Risk of Readmission and Admission version 4), продемонстрировала лучшие результаты в выявлении экстренных госпитализаций по сравнению с предыдущей версией. Она использует медицинские записи 4,8 миллиона жителей Шотландии, собранные в период с 2013 по 2018 год.

Обновленный инструмент призван помочь медицинским учреждениям более эффективно планировать и управлять ресурсами в условиях растущей нагрузки на систему здравоохранения, где экстренные госпитализации составляют около половины всех госпитализаций.

Исследование, проведенное университетами Эдинбурга и Дарема, показало, что SPARRAv4 не только точнее определяет потенциальные экстренные случаи, но и лучше оценивает уровень риска для отдельных пациентов.