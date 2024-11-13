ИИ научился предсказывать побочные эффекты от иммунотерапии

Иммунотерапия значительно улучшила лечение рака легких, однако в некоторых случаях вызывает интерстициальную болезнь легких, которая проявляется в рубцевании ткани легких и может привести к дыхательной недостаточности, угрожающей жизни пациента. Пока что прогнозирование этого побочного эффекта является сложной задачей.

Исследование охватило 165 пациентов с первичным раком легких, которые проходили иммунотерапию в Медицинской и стоматологической больнице Университета Ниигаты. Ученые предположили, что пациенты с сильным воспалением в здоровых легких до начала лечения иммунотерапией имеют более высокий риск развития интерстициальной болезни.

Используя PET/CT-сканирование, ученые смогли оценить степень воспаления в здоровых участках легких и применили ИИ для анализа этих данных. Результаты показали, что риск развития болезни в 6,5 раз выше у пациентов с высоким уровнем воспаления в тканях легких по сравнению с теми, у кого воспаление было минимальным.